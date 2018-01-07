Воскресенье, 7 января 2018

В Мурманске в ночь на воскресенье сожгли автомобиль руководителя еврейской общины города Ильи Раскина. Об этом сообщает “Новая газета”.

Land Rover Раскина был припаркован во дворе его дома в центре города. Пожарные уверены, что причиной происшествия стал поджог. Хотя у автомобиля дизельный двигатель, стоял сильный запах бензина, а рядом валялась емкость от горючего.

Как отметил Раскин, время для преступления было выбрано с намеком. Машину подожгли ровно в полночь в православное Рождество.

“Еврейская община рассматривает подобное деяние не только как акт вандализма и хулиганства, но и как целенаправленную антисемитскую экстремистскую акцию, направленную на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, проявлением махрового антисемитизма, запугиванием лица, представляющего интересы еврейской общины”, – написал Раскин. Он подал заявления в ФСБ и прокуратуру.

По словам руководителя общины, с прямыми угрозами в свой адрес или адрес организации он до сих пор не сталкивался, однако теперь всерьез опасается за безопасность своих детей и близких.

Ранее на стенах еврейского общинного центра неизвестные оставляли граффити в виде свастики. Полиции не удалось найти подозреваемых.

В октябре 2016 года в Москве было совершено нападение на синагогу, расположенную в Большом Спасоглинищевском переулке. Мужчина , имевший при себе канистру с горючей жидкостью, потребовал встречи с главным раввином, однако охрана не допустила его внутрь. Тогда он открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив охранника и водителя одного из прихожан. После этого визитер попытался себя поджечь. Другие охранники сбили его с ног, задержали и передали полиции.

Охранника госпитализировали с ранениями в грудь и голову. Раненый водитель за медицинской помощью обращаться не стал.

Нападавшим оказался 40-летний Иван Лебедев, житель столичного пригорода Королев, работающий концертмейстером кафедры хорового дирижирования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На вопрос сотрудника Life, зачем Лебедев совершил нападение, тот ответил: “За Русь”. С 2010 года Лебедев состоял на учете в психдиспансере, причем медики оценивают его состояние как нестабильное.

По факту ранения охранника Московской хоральной синагоги было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство с сопротивлением лицу, охраняющему общественный порядок до семи лет колонии).