Понедельник, 8 января 2018

У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси

- Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть, – патетически говорил Дима, – на Конституцию. В ней записано: каждый человек имеет право на личную собственность. Оно охраняется законом. Каждый имеет право иметь машину, дачу, книги, деньги… Деньги, товарищи, еще никто не отменял. От каждого по способности, каждому по труду в его наличных деньгах…

Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. “Берегись автомобиля”