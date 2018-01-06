Суббота, 6 января 2018

В ОП-10 Красноярска пьяный задержанный устроил поджог. Об этом сообщает региональное УМВД.

Как говорится в публикации, некоего 42-летнего гражданина, ранее неоднократно судимого, привезли в отдел для оформления протоколов о пребывании в общественном месте в нетрезвом виде и мелком хулиганстве. Около 4 утра воскресенья по местному времени в коридоре на первом этаже произошло “незначительное возгорание”, которое, однако, вызвало в здании “сильное задымление”.

В главке утверждают, что девять полицейских, находившихся в отделе, самостоятельно справились с пожаром за 20 минут. Пострадавших нет; документация также не повреждена.

Гражданин задержан уже по уголовному делу. Полиция вменила ему часть 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога). Эта норма предусматривает до пяти лет колонии.

В ночь на 28 октября 2015 года был совершен поджог ОП-8 Новосибирска. По подозрению в преступлении арестовали граждан Виталия Трищука, Дениса Ермака и Олега Фомина. Нападению подвергся кабинет дознавателя, который вел против Трищука дело по статье 264.1 УК (вождение машины в пьяном виде). Согласно фабуле дела, Ермак, разбив стекло кабинета, бросил туда стеклянную банку с зажженным бензином, из-за чего начался пожар, повредивший небольшой участок пола и некоторую мебель. Трищук в это время следил за обстановкой, а Фомин оставался за рулем машины. Мотивом поджога было названо стремление уничтожить дело Трищука.

В августе 2016-го Трищук получил 1 год 7 месяцев колонии-поселения с лишением водительских прав на два года, Ермак – 1 год 8 месяцев колонии-поселения, а Фомин – полтора года условно. Всех троих признали виновными по части 2 статьи 167 УК, а Трищука – также по статье 264.1. Как сообщалось, фигуранты полностью признали вину.