Вторник, 9 января 2018

Специальный прокурор по расследованию вмешательства России в американские выборы Роберт Мюллер на встрече с адвокатами президента США заявил о намерении лично допросить Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

У спецпрокурора есть к президенту несколько вопросов, связанных с расследованием, рассказал близкий к расследованию источник. Допрос может состояться в течение ближайших недель.

По словам источника, сам Трамп готов ответить на вопросы Мюллера, чтобы продемонстрировать, что его штаб не был связан с Россией перед президентскими выборами. При этом его адвокаты не хотят, чтобы президент присутствовал на личном допросе без предварительного списка вопросов.

Сейчас расследование, по данным издания, направлено на изучение деталей встречи в июле прошлого года между Дональдом Трампом-младшим и российским юристом Натальей Весельницкой.

Адвокат президента Тай Кобб отказался комментировать сообщения о предстоящем допросе Трампа. “Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и проводимому им процессу расследования”, – заявил юрист.

В середине декабря телеканал CNN сообщал, что спецпрокурор Мюллер проведет встречу с адвокатами президента. При этом аппарат спецпрокурора не направлял Белому Дому запросов на проведение встречи непосредственно с Трампом или вице-президентом Майклом Пенсом. Команду адвокатов президента США возглавляют Джон Доуд и Джей Секулов. Они рассматривали встречу с Мюллером как возможность получить более четкое представление о следующих шагах в расследовании.

Встреча членов команды Трампа с Весельницкой состоялась 9 июня 2016 года. C американской стороны в ней участвовали сын Трампа, Манафорт, а также зять будущего президента Джаред Кушнер. В июле 2017 года Трамп-младший заявил, что ему предложили от имени “королевского прокурора” (the Crown prosecutor, предположительно генпрокурор Юрий Чайка) России компромат на Клинтон.

Позже в интервью Fox News Трамп-младший назвал встречу с Весельницкой “пустой тратой времени”. По словам сына президента, разговор шел “ни о чем”, и он не стал рассказывать о нем отцу. “Я даже не вспомнил об этом до тех пор, пока вы не начали копаться в этой чепухе. Это было буквально просто потраченные впустую 20 минут, что было просто стыдно”, – сказал Трамп-младший. В заявлении для юридического комитета Сената сын Трампа уточнил, что на встрече Весельницкая сначала заговорила о неких людях, связанных с Россией, которые финансируют кампанию Клинтон, однако вскоре темой разговора стал “закон Магнитского”.