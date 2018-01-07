Воскресенье, 7 января 2018

Гражданин России и Германии Сергей В., обвиняемый в подрыве автобуса с футболистами “Боруссии”, признал вину. Об этом сообщает Bild.

На заседании суда Сергей В. заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. По словам подсудимого, он не собирался причинять никому травм, а пытался только создать видимость ущерба. Так он хотел повлиять на стоимость акций “Боруссии”, чтобы заработать на бирже.

Адвокат Сергея В. утверждает, что его подзащитный решил совершить преступление после разрыва с девушкой, которая решила уехать в Австралию.

11 апреля 2017 года в Дортмунде около автобуса, в котором находились игроки немецкого футбольного клуба “Боруссия”, произошли взрывы. В тот вечер команда должна была сыграть с “Монако” в четвертьфинале Лиги чемпионов​.

Всего на пути автобуса были установлены три бомбы. Взрывные устройства были снабжены поражающими элементами – металлическими штифтами длиной около 70 мм, диаметром 6 мм и весом около 15 г. В результате взрывов пострадали защитник клуба Марк Бартра и сотрудник полиции, который сопровождал команду. В автобусе были выбиты несколько окон, штифты застряли в подголовнике одного из кресел.

12 апреля Генпрокуратура Германии признала случившееся терактом. На месте преступления были обнаружены три записки. В них упоминался Аллах и убийство боевиков террористической организации “Исламское государство” западной коалицией. Однако правоохранительные органы сомневались в подлинности записок, а потому делать выводы о причастности исламистов к организации взрыва у автобуса посчитали преждевременными. Кроме того, сами взрывные устройств в спецслужбах сочли “нетипичными” для ИГ.

21 апреля 28-летний выходец из России Сергей В., постоянно живущий в Германии, был задержан в Баден-Вюртемберге. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

По данным следствия, преступление имеет экономическую подоплеку. Установлено, что 11 апреля обвиняемый приобрел 15 тысяч опционных сертификатов “Боруссии”, так называемых пут-опционов, общей стоимостью 78 тысяч евро. Эти деньги Сергей В. взял в кредит 3 апреля. Пут-опционы фиксируют цену бумаг на определенную дату. В случае снижения курса их держатель получает прибыль.

Сергей В. заранее забронировал номер в отеле L’Arrivee, где останавливались футболисты “Боруссии”, на даты обоих матчей с “Монако”. Тогда было еще неизвестно, какая из игр пройдет в Дортмунде. Приехав в отель, он потребовал заменить ему номер, чтобы окна выходили на улицу. Предполагается, что Сергей В. привел в действие взрывные устройства дистанционно из своего номера. Источники Bild рассказали, что сотрудники L’Arrivee обратили внимание на “странного русского”, который во время эвакуации решил не покидать отель, а пошел в ресторан и заказал себе ужин со стейком.