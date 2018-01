Воскресенье, 7 января 2018

В Иране по подозрению в подстрекательстве к антиправительственным протестам задержан бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад. Об этом в субботу сообщила The Times of Israel со ссылкой на лондонскую газету “Эль-Кудс аль-араби”, которая, в свою очередь, ссылалась на некие “надежные источники в Тегеране”. Подтверждения этой информации, отметила The Times of Israel, найти не удалось.

Согласно имеющимся данным, 28 декабря 2017 года Ахмадинежад, выступая в южном городе Бушехр – центре иранской атомной энергетики, – заявил: “Некоторые из нынешних лидеров отгородились от проблем народа и ничего не знают о реалиях общества”.

Иран страдает от “дурного управления”, продолжил Ахмадинежад, а администрация нынешнего президента Хасана Роухани “уверена, что страна у нее в собственности и что народ невежественен”.

Сообщается, что власти намерены отправить Ахмадинежада под домашний арест.

Протесты по всему Ирану продолжались несколько дней начиная как раз с 28 декабря. Их причиной стало повышение цен на продовольствие. Погиб как минимум 21 демонстрант, сотни задержаны. Власти заявляли, что протесты инспирированы США, Турцией и Саудовской Аравией.

61-летний Ахмадинежад был президентом Ирана два срока в 2005-2013 годах, после чего его сменил Роухани. Во время второго срока Ахмадинежад вступал в конфликты с рахбаром (верховным лидером) Ирана великим аятоллой Али Хаменеи.

Предыдущие масштабные протесты прошли в Иране в середине 2009 года. Они были вызваны подтасовками на президентских выборах, победителем которых объявили Ахмадинежада.