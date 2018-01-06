Суббота, 6 января 2018

Трое боевиков SERB, в том числе лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и бывший депутат столичного района Замоскворечье Игорь Брумель, были задержаны в субботу за очередной дебош на выставке американского фотохудожника Джока Стёрджеса “Без смущения - 2.0″. Об этом тогда же сообщил Интерфакс со ссылкой на самого Бекетова.

Явившись на выставку, проходящую в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер, черносотенцы потребовали от организаторов объяснить присутствие в экспозиции снимка, на котором обнаженная женщина обнимает обнаженного ребенка. Организаторы от объяснений отказались.

Боевики позвонили в городскую прокуратуру и полицию. Прибывшие силовики предложили сербовцам написать заявления, пояснив, что тогда после новогодних каникул будет проведена экспертиза. “Стали тянуть, и тогда наш активист Игорь Брумель не выдержал и немножечко, скажем так, отметил дурно пахнущей жидкостью не саму даже фотографию, а пол возле нее”, – рассказал Бекетов.

“За открытый показ подобных фото в 200 метрах от храма Христа Спасителя необходимо привлекать к уголовной, а не к административной ответственности”, – заметил черносотенец в комментарии ТАСС.

Сербовцев доставили в отдел. Как заявляли в полиции, по факту инцидента проводится проверка.

Между тем сам Бекетов сообщил, что прокуратура Москвы вызвала его на 10-е число для уточнения доноса на организаторов выставки.

8 декабря 2017 года другой сербовец – разыскиваемый на Украине антимайдановец Александр Петрунько – облил мочой один из снимков на выставке Стёрджеса. За это он был арестован на восемь суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Примерно в те же дни Бекетов и еще двое сербовцев были отправлены в спецприемник за схожий дебош на фестивале “Артдокфест”.

Работы Стёрджеса изображают “женскую натуру в периоды полового созревания и до него”. Первая выставка работ художника в Москве действовала в сентябре 2016 года, однако была досрочно закрыта организаторами после истерии, развязанной черносотенцами, в том числе членом Совфеда Еленой Мизулиной. СКР начал доследственную проверку по факту организации выставки. Проверка продолжалась почти год; в итоге ведомство отказало в возбуждении дела о демонстрировании детской порнографии. После этого Центр им. Люмьеров повторно открыл выставку тех же работ, что и в 2016 году.