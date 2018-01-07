Воскресенье, 7 января 2018

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный заявил, что в Петербурге за ним второй день ведется открытая слежка. Такое сообщение политик поместил в своем твиттере.

Слежку ведут одни и те же лица, добавил Навальный. “Мы с Юлей (женой. – Ред.) уже здороваемся с ними”, – заметил он.

“Неприемлемо! – заключил политик. – 1. Нарушение трудового законодательства – людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам”.

25 декабря 2017 года ЦИК незаконно отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты. Между тем Верховный суд назвал этот отказ законным.

После решения ЦИКа Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил политик, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил оппозиционер.