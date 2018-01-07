Воскресенье, 7 января 2018

Это очень простая вещь. В нищей, необразованной, неразвитой стране, если ты внедряешь демократию, выборы, то народ голосует за то, чтобы оставаться нищими, неразвитыми, но очень духовными… Почему в СССР случилась перестройка? Потому что в СССР правила элита. Я вам скажу, что если бы в Советском Союзе были настоящие демократические выборы, мы бы до сих пор строили коммунизм. Потому что эта элита подумала в СССР – пусть она была плохая, какой-то страшный комсомол, какая-то Коммунистическая партия, – вот именно в ЦК партии ребята поняли, что происходит что-то не то. И, конечно, в этом смысле я надеюсь, что [если] когда-нибудь настанет пора после Путина, то вопрос будет решать элита. Вопрос будут решать не выборы, а вопрос будет решать элита, и она будет решать, будем ли продолжать жить в средневековье или нет.

Юлия Латынина, публицистка

Сколько еще в нашем населении неискорененного хамства! И как его с этим грузом вести в новое общество!.. Русановы любили народ – свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли – населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да еще чего-то требующего себе населения. У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, где всегда толкали… куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть о твое пальто этот мазут или эту известку… Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком простецки, не по занимаемой должности. И если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать?

Александр Солженицын. “Раковый корпус”