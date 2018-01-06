Суббота, 6 января 2018

В ИК-7 строгого режима в селе Табага под Якутском произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте регионального УФСИН.

Как утверждается, в двухэтажном бараке 1-го отряда загорелась комната, где хранились личные вещи заключенных. Огонь распространился на всю постройку; площадь возгорания, по информации РИА “Новости”, составила 480 квадратных метров.

Из барака эвакуировали 124 заключенных. Пострадавших, как заявляют фсиновцы, нет.

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание в электропроводке.

Публикация от КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЯКУТИИ ® (@crimyakutia_ru) Янв 6, 2018 at 7:03 PST