Суббота, 6 января 2018

Евросоюз в иске, поданном в ВТО, требует от России по 1,4 миллиарда евро за каждый год действия эмбарго на поставки свинины, которое было введено в начале 2014-го. Об этом в пятницу сообщила Politico.

На нынешней неделе, рассказали источники издания, ВТО передала иск ЕС в свою арбитражную коллегию.

Как утверждается, Брюссель может потребовать от Москвы и штраф в размере 15 процентов исковой суммы.

Деньги ЕС хочет получить не разовым платежом, а в качестве пошлин, которые предполагается ввести на российские товары, ранее сборами не облагавшиеся.

Запрет на поставки свинины, свиных субпродуктов, мяса диких кабанов, а также живых свиней Россельхознадзор ввел 30 января 2014 года, во время Революции достоинства на Украине. Ведомство сослалось на вспышку африканской чумы свиней в Литве и Польше. Утверждалось, что поставки вновь разрешат после получения от ЕС гарантий безопасности.

19 августа 2016 года арбитражная коллегия ВТО признала российское эмбарго незаконным. 23 февраля 2017-го это решение было подтверждено в апелляции.