Суббота, 6 января 2018

На станции метро Ворбю-Горд на юго-западе Стокгольма произошел взрыв, сообщает The Local. По неподтвержденным данным, взорвалась граната.

Пострадали два человека; оба госпитализированы. Один из раненых – 60-летний мужчина, который и подобрал неизвестный предмет с земли; предмет взорвался у него в руках. Травмы пострадавшего оценивались как серьезные.

Вскоре Reuters передал, что раненый умер.

Кроме того, пострадала 45-летняя женщина. Она также госпитализирована.

Полиция оцепила станцию Ворбю-Горд и участок вокруг нее.

Позже правоохранители сообщили, что квалифицировать инцидент как теракт оснований нет.

7 апреля 2017 года в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовике въехал в толпу людей. По делу задержали двух подозреваемых. Один из них, гражданин Узбекистана Рахман Акилов, дал признательные показания.

31 августа на Медьяборплацен – одной из главных площадей шведской столицы – преступник ударил полицейского ножом в шею. Он был задержан напарником пострадавшего. Травма у полицейского оказалась незначительной.