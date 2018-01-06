Суббота, 6 января 2018

В селении Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана поздно вечером в субботу был убит салафитский имам Саидахмед (Сайгидахмед) Магомедов. Об этом фактически сразу после преступления сообщил пропутинский сайт “Оперативная линия”.

По данным этого ресурса, у 31-летнего Магомедова возник конфликт с другими приверженцами салафии, которые обвинили имама в “работе на муртадов” (вероотступников). Около 22 часов 6 января, согласно заметке “Оперативной линии”, салафиты явились к проповеднику домой и вызвали его за ворота. После ожесточенной перебранки Магомедов развернулся и направился в дом. Тогда в него выпустили семь пуль из пистолета Макарова. Имам умер на месте.

Также в публикации говорится, что младший брат покойного, Омар Магомедов 1987 года рождения, ранее был убит силовиками как участник вооруженного подполья. Старший брат – 34-летний Узаир Магомедов – имеет судимость по статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в таковом).

Между тем “Кавказский узел” передает со ссылкой на жителей Муцалаула, что местная квартальная мечеть, в которой проповедовал Магомедов, некоторое время назад была закрыта в числе других салафитских мечетей Дагестана.

Жители селения также подтвердили, что имам был убит визитерами, явившимися к нему домой. В то же время указаний на то, что эти визитеры сами были салафитами, в публикации КУ не содержится.