Пятница, 5 января 2018

Тело Хамзата Баймурадова – жителя аула Автуры Шалинского района Чечни, подозреваемого в убийстве начальника местного отделения полиции Абубакара Устарханова, – кадыровцы бросили на центральной площади аула перед односельчанами погибшего. Об этом в пятницу сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на видео, опубликованное на двух интернет-ресурсах.

Как можно предположить, жителей Автуров согнали на “народный сход”. На видео помимо гражданских лиц изображены вооруженные кадыровцы; двое силовиков ведут видеосъемку.

Погибший Баймурадов раздет по пояс.

Устарханов был убит вечером 3 января выстрелом в спину, когда выходил из продуктового магазина. Утверждалось, что стрелявший скрылся на Toyota Camry убитого.

О том, что в убийстве подозревается 27-летний Баймурадов, было заявлено фактически сразу. Сообщалось, что подозреваемый окончил юридический факультет вуза в Чувашии и в прошлом сам был оперативником некоего подразделения чеченского МВД, однако затем его осудили по статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Согласно фабуле дела, в 2011 году Баймурадов получал от участников вооруженного подполья деньги, на которые покупал для них одежду и снаряжение и хранил покупки в своей квартире.

Утром 4 января МВД по Чечне объявило, что полицейские с росгвардейцами Баймурадова блокировали на окраине Автуров и убили – как утверждалось, ответным огнем. Из силовиков, заявляли в ведомстве, никто не пострадал.