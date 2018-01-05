Пятница, 5 января 2018

Апелляционная коллегия Верховного суда в составе Галины Манохиной (председательствующая), Владимира Зайцева (судья-докладчик) и Юрия Ситникова подтвердила отказ Алексею Навальному в иске к Центризбиркому, поданному в связи с недопуском к участию в президентских выборах. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как и в первой инстанции, интересы Навального на слушаниях в пятницу представляли юристы Иван Жданов и Александр Помазуев. От ЦИКа на заседании присутствовал чиновник Сергей Сахаров. Имя прокурора в публикации не уточняется.

Решение об отказе Навальному в иске вынес 30 декабря 2017 года судья ВС Николай Романенков. Политик в своем заявлении указывал, что недопуск его к выборам ЦИК обосновал ссылкой на закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, который запрещает осужденным по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях выдвигаться на выборы до погашения судимости. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки.

Политик также отмечал, что Россия не выполнила решение ЕСПЧ по делу “Кировлеса”, признавшее условный приговор Навальному неправосудным.

Однако сначала Романенков, а теперь и апелляционная коллегия эти доводы проигнорировали.

25 декабря, сразу после отказа ЦИКа в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального, политик призвал к “забастовке избирателей” – бойкоту выборов президента. Два дня спустя он объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января.

Суть “забастовки избирателей”, пояснил Навальный, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

26 декабря Европейская служба внешних связей указала, что недопуск Навального к участию в президентской кампании “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов”. “Мы рассчитываем, что российские власти обеспечат равные условия политической деятельности для всех субъектов, в том числе и в контексте проведения президентских выборов 18 марта”, – заметили в Евросоюзе.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.