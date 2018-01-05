Пятница, 5 января 2018

11 саудовских принцев задержаны в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде за протест против новой экономической политики монарха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на арабские СМИ.

Имена протестовавших не уточняются – приводятся лишь инициалы их лидера: С. А. С.

Падение цен на нефть повлекло для Саудовской Аравии бюджетный дефицит – в нынешнем году он составляет 195 миллиардов риялов (почти 52 миллиарда долларов). Чтобы компенсировать недостачу средств, король Салман бин Абдул-Азиз ввел новый для страны налог на добавленную стоимость, а также принял меры экономии, в том числе сократил субсидии и отменил порядок, согласно которому счета членов королевской фамилии за водо- и электроснабжение оплачивало государство.

Принцы, собравшиеся в Каср-аль-Хукме, требовали, чтобы Салман вернул им эту льготу.

Также они добивались компенсации за смертный приговор, вынесенный некоему из их родственников.

От принцев потребовали покинуть дворец, однако они не подчинились. Тогда король вызвал стражу. Протестовавшие доставлены в тюрьму Аль-Хаир к югу от столицы. Как сообщается, там они будут содержаться до суда.

5 ноября 2017 года стало известно, что в Саудовской Аравии также задержаны 11 членов королевской фамилии, а помимо них – четверо действующих и десятки бывших министров. Сообщалось, что они подозреваются в коррупции. В числе задержанных оказался племянник короля аль-Валид бин Таляль, один из богатейших людей мира.

Отмечалось, что задержание принцев усиливает позиции 32-летнего Мухаммада бин Салмана – сына и наследника короля.

По информации Reuters, принцы помещены под арест в пятизвездочном столичном отеле Ritz.