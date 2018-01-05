Пятница, 5 января 2018

5 января в Москве умер правозащитник, бывший советский политзек Виктор Сокирко. Об этом тогда же сообщил на своей ФБ-странице сын покойного Алексей Сокирко.

“Долго болел, в последний год уже не вставал”, – заметил сын правозащитника.

Сокирко родился 1 января 1939 года в Харькове. В юности был активным комсомольцем. В 1955-м передал директору своей школы комментарии к “Краткому курсу истории ВКП(б)”, после чего отец Сокирко на работе столкнулся с проблемами.

В 1961-м, студентом московского Бауманского училища, Сокирко направил в ЦК КПСС свою “Критику проекта программы КПСС” и за это был исключен из комсомола. Тогда он написал в ЦК письмо, в котором допустил, что неверно истолковал отдельные пункты проекта. Это позволило Сокирко в 1962 году защитить диплом.

В дальнейшем работал по специальности на производствах и в НИИ.

В 1968 году Сокирко подписал целый ряд писем во властные структуры, в том числе в защиту осужденных в “процессе четырех” (Галансков, Гинзбург, Добровольский, Лашкова) и по делу о “демонстрации семерых”, а также за предоставление крымским татарам права вернуться на родину. Был исключен из аспирантуры. Кандидатская диссертация, подготовленная Сокирко к началу 1970-х, так и осталась незащищенной.

В 1968-1972 годах перепечатывал и распространял “Хронику текущих событий”. В 1969-1970-м написал и под псевдонимом К. Буржуадемов выпустил в самиздате книгу “Очерки растущей идеологии”, посвященную зачаткам рынка и демократии в СССР. Уже в 1970-м книга была опубликована в Мюнхене.

Когда у диссидента Петра Якира прошел первый обыск, Сокирко убеждал его начать диалог с властью. После ареста Якира он призывал редакцию “Хроники” предпринять шаги для того, чтобы “вернуться в рамки легальности”. “Мы должны жить не в тюрьме, а на свободе, жить и работать вместе со всеми, в том числе с властями и с поддерживающим его большинством”, – объяснял свою позицию правозащитник.

В 1973-м на допросах по делу Якира и Виктора Красина Сокирко отказался от дачи показаний. За это он был осужден к полугоду исправработ.

Между тем сами Якир и Красин заявили о признании вины и раскаянии и дали показания более чем на 200 активистов правозащитного движения.

В 1977 году Сокирко направил генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, а также правозащитнику Андрею Сахарову предложения относительно нового проекта Конституции СССР. Эти тексты были опубликованы и в самиздате.

В следующем году написал статью “Я обвиняю интеллигентов-служащих…”, в которой заявил о необходимости бороться в первую очередь за свободный рынок. Статья и ответы на нее были опубликованы в 1-м выпуске самиздатского сборника “В защиту экономических свобод”. До начала 1980-го правозащитник подготовил и распространил еще шесть выпусков этого сборника.

С декабря 1978-го – соредактор самиздатского журнала “Поиски взаимопонимания”. После ареста еще одного соредактора, Валерия Абрамкина, редколлегия решила приостановить выпуск издания.

Несмотря на это, 23 января 1980 года Сокирко был арестован. Политзек отказался дать показания на коллег, а также признать свою деятельность клеветнической. В то же время он подписал заявление о том, что его статьи были использованы на Западе в ущерб СССР и что он “много лет занимался по своему глубокому заблуждению деятельностью, порочащей советский строй”.

В сентябре 1980-го обвиняемого осудили к трем годам условно.

В диссидентском сообществе компромисс, на который пошел Сокирко, вызвал негативную реакцию.

В 1989 году Сокирко организовал Группу (в дальнейшем – Общество) защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод. Общество действовало до ноября 2001-го; всего его клиентами стали около 700 человек.

Также после падения СССР правозащитник добивался введения в России суда присяжных. В 2000 году выпустил книгу “Сумма голосов присяжных в поиске граней экономической свободы”.

С 2001-го Сокирко выступал участником и организатором Антивоенного пикета, многие годы проводившегося еженедельно сначала на Пушкинской площади, а затем – на Чистых прудах.

15 мая 2009-го организовал на Пушкинской пикет за реформу милиции; был задержан.

5 января 2011 года правозащитника задержали у мэрии Москвы во время пикета в поддержку оппозиционеров, отправленных под административный арест после акции Стратегии-31.

Сокирко также известен как автор десятков историко-краеведческих слайд-фильмов, которые он снимал с 1966 года.