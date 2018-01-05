Пятница, 5 января 2018

ЕСПЧ коммуницировал две жалобы гражданского активиста, бывшего политзека Ильдара Дадина – на условия этапирования в карельскую ИК-7 в Сегеже и содержания в этой колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Николая Зборошенко, который представляет интересы активиста в Страсбурге.

Насколько можно заключить из публикации, Дадин обвиняет Россию в том, что она нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

В частности, отмечает активист, в ШИЗО ИК-7 с утра до вечера не переставая играла громкая музыка. Кроме того, говорится в жалобе, туалет в камере был неисправен, а приватность пользования им не обеспечивалась. Также Дадин отмечает постоянно включенное верхнее освещение, холод в камере, отсутствие большинства постельных принадлежностей и недостаточное питание.

Жалобы, рассказал Зборошенко, будут рассмотрены по упрощенной процедуре, “основанной на устоявшейся практике суда”.

Ранее ЕСПЧ коммуницировал восемь жалоб активиста на незаконные задержания во время протестных акций 2014-2015 годов.

Дадин был осужден к двум с половиной годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). В феврале 2017-го, менее чем за полгода до истечения назначенного активисту срока, президиум Верховного суда отменил приговор, сославшись на формальные нарушения. За Дадиным признали право на реабилитацию. В мае оппозиционеру присудили 2,2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

В карельской ИК-7 Дадин провел около трех месяцев осенью 2016 года. В ШИЗО этой колонии он подвергался жестоким пыткам и издевательствам со стороны фсиновцев.