Пятница, 5 января 2018

Выдающийся литовский актер Донатас Банионис был агентом КГБ. Об этом сообщает Delfi.Lt со ссылкой на данные, опубликованные Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Баниониса завербовали в 1970 году перед поездкой в США, куда его пригласила федерация Santaros Šviesа. Ему дали агентурный псевдоним Бронюс. Задачей актера был сбор информации о литовцах Соединенных Штатов. Сообщалось, что эту задачу он выполнил, установив контакты с рядом литовских эмигрантов, интересовавших КГБ, и представив их характеристики. Как отмечалось, при посещении этими лицами Литвы полученная информация облегчила бы КГБ слежку за ними.

Также заявлялось, что поездка агента Бронюса в США была полезна для идеологической работы.

Из списка агентов Баниониса исключили в 1974 году – как предполагают историки, в связи с тем, что он стал депутатом Верховного совета СССР (в публикации Delfi.Lt ошибочно упоминается ВС Литовской ССР).

Таким образом, свою самую значительную роль в кинематографе – Крис Кельвин в “Солярисе” Андрея Тарковского (1972) – Банионис сыграл как раз в бытность агентом КГБ.

С 1960 года актер состоял в КПСС. Был членом ЦК КП Литовской ССР.

Банионис умер в сентябре 2014 года в возрасте 90 лет.

Также стало известно, что агентом КГБ был выдающийся литовский скрипач и дирижер Саулюс Сондецкис (1928-2016). Завербовали Сондецкиса в 1962 году; агентом он оставался до 1982-го. Имел псевдоним Салютас.

В 1967 году КГБ узнал, что отец музыканта – экономист и политик межвоенной Литвы Яцкус Сондецкис, живший в эмиграции в США, – хочет установить контакт с сыном. Спецслужба решила воспользоваться этим. Сондецкису дали задание повлиять на отца, чтобы тот отказался от “антисоветской деятельности” и вернулся на родину, где бы его можно было использовать. В 1968 году встреча отца и сына состоялась в Канаде, где музыкант был на гастролях. В СССР Сондецкис-старший жить не поехал.