Пятница, 5 января 2018

Судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к четырем годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает “Кавказский узел”. В связи с амнистией Аревадзе сразу же уменьшил политику срок на год – до трех лет.

Согласно фабуле дела, уточняет “Грузия online”, в бытность президентом Саакашвили пообещал тогдашнему начальнику Департамента конституционной безопасности Дате Ахалае помиловать четырех граждан, осужденных за совершенное в 2006 году убийство банковского клерка Сандро Гиргвлиани, и незаконно издал соответствующий указ в обход комиссии по помилованию.

Сам Саакашвили, находящийся на Украине, ранее называл свое преследование политически мотивированным. 13 декабря 2017 года адвокат экс-президента Давид Какоишвили сообщил, что его клиент отказался участвовать в процессе.

Саакашвили уехал из Грузии, после того как в ноябре 2013-го истек его второй президентский срок, а к власти пришли его политические противники. С тех пор против экс-президента было открыто пять уголовных дел по разным обвинениям. В августе 2014 года Саакашвили заочно арестовали. Тбилиси объявил экс-президента в международный розыск, однако Интерпол отклонил заявку, заявив о политической мотивированности преследования. Украина также неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Дело о помиловании убийц Гиргвлиани – первое, по которому экс-президенту вынесен приговор.

В конце прошлого года против Саакашвили открыли дело и на Украине. Там ему вменяется покушение на содействие членам преступной группировки. В декабре политик был задержан СБУ, однако суд отказался отправить подозреваемого под домашний арест.