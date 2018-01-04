Четверг, 4 января 2018

Чарлз Хардер, адвокат президента США Дональда Трампа, направил в нью-йоркское издательство Henry Holt & Co. письмо с требованием отказаться от выпуска книги Майкла Вулфа “Огонь и ярость: внутри Белого Дома Трампа”. Об этом в четверг сообщила The Washington Post.

В случае публикации книги Хардер пригрозил подать в суд иск с рядом обвинений, в том числе в клевете.

Также адвокат потребовал представить от издательства полный текст книги для ознакомления.

Фрагмент книги Вулфа, выпуск которой намечен на 9 января, был опубликован в среду в New York Magazine. Выдержка представляла собой интервью с бывшим главным советником Трампа по стратегическим вопросам Стивом Бэнноном. В беседе с Вулфом отставной чиновник охарактеризовал встречу сына Трампа, Дональда Трампа-младшего, с россиянкой Натальей Весельницкой как “предательскую” и “непатриотичную”.

Президент США резко отреагировал на публикацию. Как передавал Reuters, Трамп заявил о своем бывшем советнике: “Он лишился не только работы, но и разума”.

Бэннон был уволен в августе 2017 года. Сообщалось, что на таком решении настаивали члены умеренного крыла Республиканской партии, обвинявшие чиновника в расизме.

Встреча Трампа-младшего с Весельницкой, адвокатом совладельца московской Crocus Group Эмина Агаларова, состоялась 9 июня 2016 года в Нью-Йорке. На встрече обсуждалось предложение россиянки представить компромат на Хиллари Клинтон – соперницу Трампа на выборах. Сама Весельницкая отрицала, что предлагала компромат. Позже выяснилось, что во встрече участвовал также некий бывший сотрудник советских спецслужб.