Четверг, 4 января 2018

Конституционный суд Молдавии по запросу депутатов парламента от правящей Демократической партии в третий раз временно ограничил полномочия президента страны Игоря Додона, теперь лишив его права вводить в силу принятые законопроекты. Об этом сообщает NewsMaker.

Причиной стал повторный отказ Додона подписывать законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдавии российских новостей и информационно-аналитических телевизионных и радиопрограмм. Как указал председатель КС Тудор Панцыру, президент страны имеет право вернуть принятый закон на пересмотр в парламент лишь один раз, представив свои замечания. Если же парламент принимает закон повторно, глава государства обязан ввести документ в действие, “несмотря на сомнения в его конституционности”, отметил Панцыру.

“Отказ президента выполнять конституционные обязанности – это нарушение 93-й статьи Конституции и присяги, данной президентом”, – заключил председатель КС.

Теперь закон о запрете российской пропаганды подпишут спикер парламента Адриан Канду или премьер-министр Павел Филип.

Закон о запрете российской пропаганды, внесенный Демпартией, был принят 7 декабря 2017 года сразу в двух чтениях. Согласно документу телевидению и радио страны разрешается ретрансляция лишь тех новостных и аналитических программ, которые выпущены в США, Канаде, странах Евросоюза и других государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.

За нарушение закона, совершенное впервые, предусмотрен штраф от 40 до 70 тысяч леев (около 2300-4100 долларов), а за повторное нарушение – от 70 до 100 тысяч леев (примерно до 5850 долларов).

20 декабря Додон вернул закон в парламент, однако 22-го числа депутаты повторно приняли его без каких-либо изменений. Несмотря на это, президент отказался подписывать документ, сославшись на “высшие интересы народа”, и сам обратился в КС с просьбой проверить его соответствие Основному закону.

В пятницу, еще до того, как КС вынес решение по запросу депутатов, Додон заявил на своей ФБ-странице: “Я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан”. Он выразил надежду, что после парламентских выборов нынешнего года “нам придется многое менять и исправлять” – “и в правительстве, и в парламенте, и в Конституционном суде”.

Закон о запрете российской пропаганды президент расценил как “откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации”. “Речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах”, – подчеркнул Додон.

“Призываю граждан к объединению всех патриотических сил против евроунионистского (унионисты – сторонники присоединения Молдавии к Румынии. – Ред.) режима, уверенного в том, что силой и давлением он сможет подчинить себе волю народа, – заключил глава государства. – Победа будет за нами”.

Додон, известный своей откровенно пророссийской позицией, за год пребывания в должности президента неоднократно вступал в конфликт с европейски ориентированным парламентским большинством. Первый раз КС ограничил полномочия Додона 17 октября 2017 года, когда тот отказался утвердить Эуджена Стурзу министром обороны страны. Второй раз такое решение было принято буквально три дня назад, 2 января, после того как глава государства повторно отклонил кандидатуры еще пяти новых министров, предложенные премьером Филипом. Этим и объясняется упоминание “скомпрометировавших себя кандидатов” в нынешнем посте Додона.