Четверг, 4 января 2018

В Симферополе оперативники ЦПЭ провели “обследования” в домах двух крымских татарок – родных сестер Хатидже Кантемировой и Зеры Базировой. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Силовики явились к крымчанкам в 6 утра. Они предъявили постановления подконтрольного России Киевского райсуда города о проведении “профилактических разыскных мероприятий”. “Вели себя корректно (если сам факт их визита ранним утром можно считать корректным)”, – отмечает “Крымская солидарность”. В соответствии с правилами “обследования” жилища сами оперативники не прикасались к вещам в домах, а лишь осматривали то, что им по их требованию демонстрировали хозяева.

В итоге визитеры изъяли мобильник, планшет, а также религиозную литературу. При этом копию протокола по крайней мере в одном из домов хозяевам не оставили, предложив явиться за бумагами в главк.

Сына одной из женщин также расспрашивали о его поездках в Турцию и Белоруссию. Кроме того, силовики назвали ему ряд имен и выясняли, знает ли он этих людей.

По окончании “обследований” силовики заверили, что в случае необходимости позвонят хозяевам.

От видеокомментариев активистам “Крымской солидарности” Кантемирова, Базирова и члены их семей отказались.