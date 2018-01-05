Пятница, 5 января 2018

В литовском руководстве произошел публичный раскол по российскому вопросу. Премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе высказался за возобновление работы литовско-российской межправительственной комиссии, последнее заседание которой состоялось в октябре 2011-го. Премьер заявил, что отсутствие диалога с Москвой по вопросам энергетики, транспорта и торговли “вредит интересам государства и граждан”.

Сквернялис немедленно получил отповедь от президента Дали Грибаускайте – она обвинила главу правительства в безответственности. “Двусторонние политические контакты могут иметь место с дружественными странами. Между тем Россия нарушает международное право, проводит агрессивную военную, информационную и киберполитику в отношении своих соседей. Было бы наивно думать, что экономические отношения с этой страной возможны и отделены от политики. Россия всегда использовала энергетические, торговые и другие инструменты, чтобы оказывать давление и влияние на другие страны. Наш опыт пока только подтверждает это”, – подчеркнула Грибаускайте. В том же духе высказался и глава МИДа Линас Линкявичюс.

Сквернялис поспешил пояснить, что полностью разделяет позицию президента по поводу санкций, ситуации в Донбассе, аннексии Крыма и “агрессивной риторики” Москвы. “Но иметь политический контакт, пусть даже не на высшем политическом уровне, мы обязаны”, – настаивает премьер.

Мы обратились за комментариями к члену Сейма Литвы, консерватору Жигимантасу Павилёнису – одному из инициаторов литовского “закона Магнитского”.

Павилёнис в январе 1991 года в числе добровольцев защищал вильнюсский телецентр. Одним из первых вступил в основанную Витаутасом Ландсбергисом партию “Союз Отечества – Христианские демократы Литвы”. Бывший посол в США. Работал в правительственной группе по интеграции в ЕС. Был инициатором поддержки Грузии во время войны с Россией.

– У нас существует такой феномен, как “литовский консенсус”. Мы по всем главным вопросам работали вместе и приходили к согласию: и правые, и левые, и зеленые… И конечно, сейчас наша позиция схожа с позицией президента, министра иностранных дел и политиков Евросоюза. Невозможно возобновление диалога с Россией на прежних основаниях до тех пор, пока Москва не выполнит определенные условия. Прежде всего это деоккупация Крыма, других областей Украины, выполнение минских договоренностей. Пока Россия не соблюдает принципы международного права, мы не можем возобновить с ней нормальный диалог.

Я считаю, что г-н Сквернялис просто отступил от национального литовского консенсуса.

- Как вы полагаете, в чем причина такого демарша?

- Он, наверное, думает больше про президентские выборы, про повышение своего рейтинга среди определенной части литовского общества. Есть те, кто недоволен реформами, состоянием социальной сферы… Но г-н Сквернялис напрасно затрагивает вопросы международной политики. В Конституции ясно написано: внешняя политика – прерогатива президента. Ведь премьера не поддерживает даже министр иностранных дел – министр его же правительства. Иными словами, это просто личное мнение человека, который, на мой взгляд, не знает азов международной политики.

- Но такой опытный политик не мог не просчитывать последствий. Он ведь понимал, что идет на конфронтацию с президентом и с Сеймом?

- Я думаю, это просто бессилие премьера во внутренних реформах, потому что за год он ничего нормального не сделал. Тем самым он хочет отвлечь внимание граждан Литвы от своей беспомощности в экономической сфере. По сути его политика целиком популистская, а популисты всегда ищут новых скандалов.

Г-н Сквернялис вторгся в область, где вообще ничего не понимает, и старается там поднять скандал. А это очень глупо и несерьезно. Он ссылается на то, что мы соседи России, но почему-то забывает, что мы европейская страна, сосед европейских стран, член НАТО и должны быть ответственны в своих словах и делах. Мы не можем вести каких-то дел с третьими странами, забывая об интересах Евросоюза. Это никогда не принесет положительных результатов.

- Недавно в Литве был принят “закон Магнитского” о персональных санкциях против российских коррупционеров и преступников. И последние высказывания премьер-министра идут вразрез с четкой политикой Литвы в отношении России.

- Да, и этот закон был опять-таки принят общелитовским консенсусом. И зеленые, которые сейчас в коалиции со Сквернялисом, голосовали “за” единогласно. И это еще одно доказательство нашего единства по самым главным вопросам. Когда я представлял “закон Магнитского” в парламенте, все согласились со мной, что это самый прорусский из всех наших законов. Потому что, ущемляя права некоторых криминальных элементов и “воров в законе” в России, он показывает нашу веру в ее будущее. Мы верим в будущее России как части Европы, в Россию как христианское государство, в государство, которое хочет вместе со всеми цивилизованными людьми строить стабильный мир – без войн, без убийств и без воровства.

- Получается, г-н Сквернялис не согласует собственных шагов даже внутри своей коалиции?

- Да, я думаю, это очень глупый шаг. Эту ситуацию мы планируем обсудить в Комитете по иностранным делам на следующей неделе. Там будут представители всех литовских партий: и зеленых, и красных, и консерваторов, и христианских демократов, и либералов.

Очень часто мы голосуем единогласно. Думаю, ирония этой ситуации в том, что мы, в том числе союзники премьера по политической коалиции, единогласно проголосуем против подобных его заявлений. И премьер поймет, что допустил ошибку и просто не смог “умно промолчать” в нужный момент.

- Возвращаясь к литовскому “списку Магнитского”: будет ли он со временем расширяться, и будут ли обнародованы все фамилии из списка?

- Да, над этим списком ведется постоянная работа, как сказано в нашем новом законе. Список должен часто обновляться исходя из новых сведений. Будем стремиться, чтобы эта работа всегда была синхронизирована с работой не только стран шенгенской группы, но и всех членов ЕС и НАТО. И Британии, и Америки, и Канады. Нам иногда не хватает информации, и мы будем получать ее от партнеров.

Сейчас мы решили, что в Литве два министра – внутренних и иностранных дел – будут на политическом уровне ответственны за этот список. Министр иностранных дел постоянно будет обновлять рекомендуемые списки нежелательных лиц для миграционной службы. Таким образом, информация в Департаменте миграции будет всегда актуальна.

В свою очередь, министр иностранных дел будет давать рекомендации по вопросу о том, какие фамилии из списка будут обнародованы, а какие нет.

- Сейчас очень многие россияне вынуждены покидать свою страну и просить убежища. Какова нынешняя позиция Литвы в отношении политических беженцев?

– Я полагаю, из всех соседей России мы самая открытая страна для политбеженцев. В свое время очень много литовцев были вынуждены покидать Литву. И мы еще помним это время. Мы понимаем, насколько серьезен этот вопрос для людей, которые хотят жить в свободной стране. И каждый человек, живущий в России, который чувствует возрастание угрозы со стороны властей, потому что он просто хочет жить по-человечески, в условиях соблюдения всех прав, которые признаны в цивилизованных странах, должен обращаться к нам, и мы сделаем все, чтобы его выручить.

Этот вопрос на самом деле очень важен. Я видел сам советские танки около телевизионной башни в Вильнюсе, мои друзья там погибли, и я помню, как в России, тогда еще в Советском Союзе, люди выходили на большие демонстрации. Россияне, русские боролись за нашу свободу. Вы нас тогда выручали. Сейчас пришло время, когда мы должны продемонстрировать вам свою солидарность не только на словах, но и на деле.