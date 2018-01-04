Четверг, 4 января 2018

В Киеве СБУ обнаружила бывшего “министра здравоохранения” аннексированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Как уточнял телеканал “Прямий”, Михальчевский находился в квартире, расположенной в высотном жилом комплексе “Парковые озера” на Левом берегу. По информации “Центра журналистских расследований”, в Киев бывший чиновник приехал к семье на новогодние праздники.

“Прямий” передавал также, что Михальчевского задержали. Между тем в публикации СБУ о задержании не говорилось. Позже “Украинская правда” подтвердила со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяну Тихончик, что задержан бывший чиновник не был.

В квартире, где находился Михальчевский, прошел обыск. В числе прочего изъяты его российский паспорт и “служебное удостоверение” за подписью главы оккупационной администрации региона Сергея Аксенова.

После обыска, передают “Крым.Реалии”, бывший чиновник прибыл в прокуратуру, где ему объявили о подозрении по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Как пишет “Центр журналистских расследований”, суд об аресте Михальческого ожидается в субботу.

Пост “министра здравоохранения” Крыма Михальчевский занял в марте 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией. Однако уже 10 июня того же года чиновник подал в отставку. Как писали “Крым.Реалии”, к этому “министра” вынудил Аксенов, угрожая в случае отказа направить к нему “доктора в прокурорской форме”.

Причиной отставки стало то, что больницы аннексированного полуострова после назначения Михальчевского “министром” начали требовать у пациентов платы за лечение под видом благотворительных взносов.

“Прямий” отмечает, что Михальчевский также обещал бесплатные медицинские полисы тем жителям региона, которые примут российское гражданство.