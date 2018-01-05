Пятница, 5 января 2018

4 января в Париже в возрасте 79 лет умер русский художник, один из основоположников московского концептуализма Владимир Янкилевский. Об этом сообщил на своей ФБ-странице культуролог Алек Эпштейн.

Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве в семье художника Бориса Янкилевского. В 1962-м окончил Московский полиграфический институт.

В ноябре 1962-го принял участие в резонансной выставке “Таганка”. Через несколько дней работы художника с “Таганки” были представлены в Манеже на выставке “30 лет МОСХа”. Явившийся туда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в разговоре с Янкилевским назвал его триптих № 2 “Два начала” “мазней”.

В последующие годы Янкилевский зарабатывал как книжный художник-оформитель. Живопись и графика художника долгое время не выставлялись. Лишь в 1975-м он принял участие в выставке в павильоне “Пчеловодство” на ВДНХ, а первая персональная выставка художника прошла в Москве в 1978 году.

В 1989 году Янкилевский эмигрировал и поселился в Париже.

Живопись и графика художника представлены в ведущих музеях мира, в том числе парижском Центре Помпиду, Дрезденской галерее, музее Людвига в Кёльне, музее Циммерли (коллекция нонконформистского искусства) в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси. В России работы Янкилевского имеются, в частности, в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Русского музея.

В июле 2010 года Янкилевский подписал коллективное обращение художников к президенту Дмитрию Медведеву с требованием прекратить преследование Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, обвиненных в экстремизме за организацию выставки “Запретное искусство – 2006″.