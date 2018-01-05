Пятница, 5 января 2018

Оксана Шалыгина, соратница художника Петра Павленского, в пятницу вечером была освобождена из тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем. Об этом написала в ФБ-группе поддержки акционистов их адвокат Доминик Байройтер-Минков.

Никакой дополнительной информации юрист не сообщила. На ФБ-странице самой Шалыгиной комментарии также отсутствуют.

Шалыгина была задержана вместе с Павленским в ночь на 16 октября 2017 года после акции Éclairage (“Освещение”), в ходе которой художник поджег входную группу Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Обоим вменили повреждение чужого имущества общественно опасным способом.

Акционистов арестовали и отправили во Флёри-Мерожи. Павленский некоторое время держал сухую голодовку, настаивая на проведении открытых разбирательств о выборе меры пресечения.

Банк Франции заявлял о намерении подать к Павленскому гражданский иск о возмещении ущерба. Однако по состоянию на начало декабря, как писала “Медиазона”, иск направлен так и не был.

Павленский и Шалыгина вместе с двумя детьми бежали из России в конце 2016 года в связи с угрозой возбуждения против художника дела об изнасиловании. В мае 2017-го обоим эмигрантам был предоставлен статус беженца.