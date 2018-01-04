Четверг, 4 января 2018

УМВД по Ростовской области заявило, что расследование крупного пожара, произошедшего в августе прошлого года в столице региона, не обнаружило “объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества” путем поджога. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

В то же время в главке добавили, что следствие по делу продолжается.

Пожар в Ростове начался 21 августа вскоре после полудня. Горел частный сектор в нескольких сотнях метров от центральной площади города – Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Борьба с огнем заняла больше суток. О полной ликвидации возгорания было объявлено после 13 часов 22-го числа.

В результате пожара погиб один человек – инвалид I группы. К медикам обратились 58 граждан; девятерых госпитализировали. Огнем повредило 118 домовладений, большинство из которых – частные дома. По нынешним данным УМВД, всего пострадали 730 человек; потерпевшими из них признаны 506.

При этом десятки местных жителей выражали уверенность, что их дома подожгли. “Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, – рассказывала одна из горожанок. – Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда – вот они и промышляют таким делом”.

За две недели до пожара, 9 августа, Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска – как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где и начался пожар. Жителям предлагали купить их участки по явно заниженной цене, а после отказов открыто угрожали поджогами.

Дело по факту бедствия полиция открыла в первый же день пожара. Оно квалифицировано как раз по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), которая предусматривает до пяти лет колонии.

Еще 23 августа неофициальные источники в правоохранительных структурах заявляли, что причиной пожара стали умышленные поджоги, совершенные сразу в нескольких местах.

31 августа полицейские объявили, что нашли и допросили риэлторов, которые в последние недели перед бедствием являлись к жителям сгоревших кварталов. Сообщалось, что из агентств недвижимости изъяты документы.

В то же время силовики отмечали, что в качестве возможных причин пожара рассматриваются варианты не только “включающие человеческий фактор”, но и “техногенного характера”.

21 октября мэр Ростова Василий Кушнарев заявил, что погорельцам запрещено строить новые дома на месте уничтоженных огнем. Если дом не подлежит восстановлению, сообщил чиновник, то участок под постройкой, мэрия принудительно выкупит. Такое решение он пояснил тем, что “территория не предполагает застройки”.

Между тем одна из жительниц города, дом которой практически не пострадал, сообщила, что назначенная чиновниками экспертная комиссия, фактически не осмотрев постройку, объявила ее непригодной для жилья.

Еще одна ростовчанка, у которой сгорел двухэтажный дом, рассказала, что другая комиссия – оценщиков – пообещала ей компенсацию в сумме лишь 2 с небольшим миллионов рублей. “Как вы считаете, может стоить двухэтажный дом в центре Ростова 2 миллиона?” – заметила пострадавшая.

В связи с пожаром было открыто и еще одно дело – по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), санкция которой также составляет до пяти лет колонии. Это дело возбудил СКР; оно открыто “по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей” чиновниками, ответственными за пожарную безопасность. О ходе расследования, насколько известно, не сообщалось.