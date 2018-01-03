Среда, 3 января 2018

Бывший начальник избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США и ряде других преступлений, подал в суд иск к Минюсту страны, а также лично к замглавы этого ведомства Роду Розенстайну и спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет расследование российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года. Об этом в среду сообщила The New York Times.

Манафорт настаивает, что Минюст в лице Розенстайна наделил Мюллера слишком большими полномочиями, дав ему право заниматься “всем, что он обнаружит в ходе следствия, безотносительно к тому, насколько это связано” с делом о вмешательстве России в выборы. Причастность собственно к этому вмешательству политтехнологу не вменяется.

Истец требует ограничить полномочия Мюллера расследованием вопросов, непосредственно касающихся вмешательства России в выборы. Также Манафорт добивается, чтобы с него самого были сняты обвинения. Основанием он называет то, что их предъявили в ходе неправомерно проводившегося расследования.

Обвинения Манафорту предъявило 30 октября 2017 года Большое жюри присяжных США. Политтехнологу инкриминированы 12 эпизодов. Помимо заговора против Соединенных Штатов это один эпизод отмывания денег, один – работы в качестве иностранного агента без положенной регистрации и два – лжесвидетельства, в том числе один – в связи с работой незарегистрированным иностранным агентом. Наконец, ему вменены семь эпизодов нарушения банковской и финансовой отчетности.

Такие же обвинения присяжные предъявили и партнеру Манафорта – Рику Гейтсу.

В частности, утверждается, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от партий и политических деятелей Украины и с 2006 по крайней мере до 2016 года отмывали эти деньги в американских и иностранных структурах, чтобы скрыть их происхождение, а таким образом – свои связи с Киевом.

Оба обвиняемых отправлены под домашний арест. Вину ни Манафорт, ни Гейтс не признают.