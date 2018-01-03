Среда, 3 января 2018

Участник АТО киевлянин Олег Негода, похищенный в Москве в конце декабря, освобожден и вернулся на Украину. Об этом поздно вечером в среду сообщили УНН со ссылкой на неназванный источник.

Как передает агентство, Негода был похищен 25 декабря 2017 года на Киевском вокзале российской столицы через 4 минуты после того, как сошел с поезда Кишинев – Москва. Двое силовиков в гражданском подошли к украинцу и продемонстрировали некие удостоверения, которых он не успел рассмотреть, после чего потребовали проследовать с ними.

Далее Негоде надели на голову мешок и привезли в некое учреждение, где и удерживали несколько дней. Побоям украинца не подвергали; он получал еду, а дважды ему давали мобильник для связи с близкими и знакомыми.

2 января около 10 утра Негоде вернули деньги и вещи: мобильник, золотую цепочку и обручальное кольцо. Затем похищенного, снова надев ему на голову мешок, привезли обратно на Киевский вокзал.

На границе, говорится в публикации, Негоду встретили “хорошо”. “Он ответил на вопросы, которые интересовали пограничников, и сейчас находится дома”, – рассказал собеседник УНН.

Негода участвовал в АТО в 2016-2017 годах. В Россию он приехал к сестре, которая живет в Саратове. Освободили Негоду через несколько часов после того, как информация о его похищении попала в СМИ. Между тем МИД Украины во вторник обратился в российское внешнеполитическое ведомство с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО.