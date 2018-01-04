Четверг, 4 января 2018

Власти Латвии выдворяют из страны сотрудницу “России-24″ Ольгу Курлаеву. Об этом сообщает Интерфакс. Пропагандистка обязана покинуть Латвию в течение суток.

Пограничники задержали Курлаеву утром в четверг в гостинице. Выдворение, по словам самой пропагандистки, они пояснили тем, что Курлаева несет угрозу национальной безопасности страны.

Во вторник в торговом центре в Риге был задержан муж Курлаевой – продюсер ТВЦ Анатолий Курлаев. На другой день его выслали из Латвии. Как передавало Delfi.Lv со ссылкой на главу МВД страны Рихардса Козловскиса, ведомство на неопределенный срок внесло Курлаева в черный список иностранцев.

В Латвии пропагандисты находились в частной поездке. Как предположил Козловскис, в страну они могли попасть из другого государства Шенгенской зоны.

Анатолия Курлаева включили в черный список еще в 2015 году. Сам пропагандист пояснял Первому каналу, что как раз в это время он снимал в Латвии несколько фильмов. Один из фильмов назывался “НАТО у ворот”. По словам Курлаева, речь в нем шла “о жизни в Латвии и в целом об отношениях к России”.