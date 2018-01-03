Среда, 3 января 2018

10 человек погибли при пожаре на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области – одном из пригородов областного центра. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По предварительной информации, семеро погибших – граждане Китая, еще двое – Киргизии, десятый – россиянин.

Сообщение о бедствии поступило спасателям около 9 утра по местному времени (5 утра мск). В ангаре площадью около 2 тысяч квадратных метров горели материалы для производства обуви и готовая продукция; выделялось большое количество токсичного дыма.

Пожару был присвоен третий уровень сложности. Открытое горение спасатели ликвидировали лишь около 13 часов (9 утра мск).

Распространение огня на соседние постройки, в том числе жилые здания, предотвращено. УМЧС по Новосибирской области со ссылкой на Роспотребнадзор утверждает, что превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в поселке не выявлено, поэтому угрозы здоровью местных жителей нет.

На место инцидента выехали и.о. губернатора области Андрей Травников, начальник регионального УМЧС Виктор Орлов и искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев.

Возможной причиной пожара в прокуратуре области называют неисправность электропроводки. Между тем в УМЧС не исключают неосторожного обращения с огнем.

СКР открыл дело по части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), санкция которой составляет до семи лет колонии.

Между тем прокуратура объявила о проверке местных пожарного надзора и миграционной службы. Последняя проверка соблюдения миграционных норм проводилась на фабрике в феврале прошлого года, отметили в ведомстве; нарушений она не выявила. Однако в декабре 2017 – начале января 2018 года на предприятие пришли работать еще свыше 30 граждан Китая.