Среда, 3 января 2018

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывающий срок 8 лет 8 месяцев строгого режима по второму и третьему делам – о подготовке мятежа и об экстремизме, – нуждается в срочной госпитализации. Об этом в среду сообщили “Idel.Реалии” со ссылкой на лидера самарского движения “Гражданская инициатива” Наталью Баранову.

Как пояснила активистка, у 69-летнего Квачкова, сейчас содержащегося в СИЗО-1 в Самаре, обострился ряд хронических заболеваний.

В декабре прошлого года, рассказала Баранова, ряд депутатов Самарской губернской думы, а также правозащитники и члены горкома КПРФ и областного отделения ЛДПР уже обращались в региональное УФСИН с требованием отправить политзека на лечение. “Но на все обращения сотрудники пенитенциарной системы отвечают, что у Квачкова все нормально, – заметила общественница. – При этом мы лишены возможности лично убедиться в этом”.

Между тем отставной подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук Владимир Каверин направил директору ФСИН Геннадию Корниенко жалобу с требованием провести проверку по факту бездействия чиновников самарского главка ведомства. Он отметил, что Квачков в СИЗО лишен медицинской помощи; при этом в госпитализации, как и в приглашении гражданских врачей, политзеку также отказывают.

В октябре 2017 года стало известно, что Квачков госпитализирован в 9-ю соматическую больницу ФСИН в Самаре в связи с последствиями боевых ранений и контузии, а также рядом других заболеваний. Однако 21 декабря адвокат политзека Сергей Орлов сообщил Интерфаксу, что его клиента уже некоторое время назад вернули в СИЗО-1, не долечив.

“В больнице Квачкову из-за обострившегося пародонтоза пришлось удалить все до единого зубы, – добавил Орлов. – Сейчас все поджило, нужно ставить протезы, но нашего стоматолога, который удалял Квачкову зубы, не пускают в СИЗО”. Адвокат заметил, что обращался по этому вопросу к замначальника областного УФСИН Денису Шматову, начальнику СИЗО-1 Андрею Кузнецову и другим работникам изолятора. “Все они говорят: ладно, пропустим вашего врача – и не пропускают”, – сообщил юрист.

Повторная госпитализация, также рассказал Орлов, необходима и для установления Квачкову инвалидности. Однако администрация СИЗО-1 отправить политзека в больницу отказывается.

30 декабря на сайте областного УФСИН появилось заявление в связи с публикациями “ряда средств массовой информации” о том, что Квачков умирает и ему не оказывается медицинская помощь. “Данная информация не соответствует действительности, – заверили тюремщики. – С данным осужденным беседовали руководители УФСИН России по Самарской области и представители прокуратуры области”.

По второму делу Квачков был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В 2013-м отставной полковник был осужден к восьми годам строгого режима по части 1 статьи 30 – статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым “Народного ополчения имени Минина и Пожарского” планировали захватить власть в городе Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

Отбывать срок Квачкова доставили в ИК-5 для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. Там на него регулярно налагали взыскания по надуманным поводам. Политзека неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии).

О третьем деле Квачкова стало известно в начале 2016 года. Поводом к его открытию послужила публикация на YouTube видеообращения политзека, записанного на мобильник в июне 2015-года в ИК-5. По информации “Граней”, речь идет о ролике, известном под названием “Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах”. Как сообщалось, другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете.

Следствие вело УФСБ по Мордовии. Кто именно поместил файл, силовики не выяснили. Был ли установлен и привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам полковника, не сообщалось.

Первоначально политзеку вменялась часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Однако уже в прениях сторон, после того как повторная экспертиза по делу не усмотрела в обращении полковника призывов к терроризму, прокурор Дмитрий Авдеенко попросил переквалифицировать обвинение на часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

18 августа 2017 года коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе Александра Леднева (председательствующий), Руслана Прыткова и Андрея Баландина приговорила Квачкова к полутора годам колонии по 282-й статье. Путем частичного сложения приговоров по второму и третьему делу итоговый срок ему назначили равный двум годам со дня оглашения решения. Таким образом, освобождение Квачкова оказалось отложено почти на восемь месяцев – до августа 2019-го.

В качестве дополнительного наказания политзеку дали год ограничения свободы после выхода из колонии.

28 декабря коллегия по делам военнослужащих Верховного суда под председательством Александра Замашнюка подтвердила приговор по третьему делу Квачкова. Из приговора исключили лишь решение о взыскании с политзека 198 тысяч рублей издержек на рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Сам Квачков ни в первой, ни во второй инстанции вину не признал. На апелляции он заявил, что подвергся преследованию за религиозные и политические убеждения.

Приговор по третьему делу вступил в законную силу. В течение 10 дней после вручения Квачкову соответствующего уведомления он должен быть отправлен из Самары обратно в мордовскую ИК-5.