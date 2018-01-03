Среда, 3 января 2018

Северокорейская баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12/KN17, запущенная 29 апреля 2017 года с полигона Пукчхан в провинции Пхёнан-Намдо, упала на город Токчхон в этой же провинции. Такую информацию в среду сообщил The Diplomat.

Упавшим снарядом серьезно повредило промышленные и сельскохозяйственные постройки. Сведений о погибших и пострадавших людях издание не привело.

Ракета упала примерно через 1 минуту после запуска, поднявшись на высоту не более 70 километров. Причиной собеседники The Diplomat в американской администрации назвали отказ оборудования первой ступени.

Это был третий неудачный запуск Hwasong-12. Первые два были проведены ранее в том же месяцы с полигона в приморском городе Синпхо, провинция Хамгён-Намдо. Как предполагает издание, запускать ракеты над морем было решено для того, чтобы избежать ущерба инфраструктуре в случае их падения.

Однако в дальнейшем, несмотря на неудачу 29 апреля, полигон в Синпхо не использовался для испытания баллистических ракет, не считая запуска четырех снарядов с подводной лодки. Между тем за прошедший год в КНДР было открыто несколько новых полигонов. Один из них расположен прямо в запретной зоне аэропорта Сунан в Пхеньяне – главного аэропорта страны.

Таким образом, заключает The Diplomat, риск подобных инцидентов в густонаселенных районах КНДР остается высоким.

О неудачном запуске, произведенном 29 апреля, в тот же день сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Тихоокеанское командование США тогда же уточняло, что речь идет о баллистической ракете.

14 мая КНДР с четвертой попытки успешно запустила Hwasong-12. В Пхеньяне заявляли, что этот снаряд “способен нести крупную тяжелую ядерную боеголовку”.