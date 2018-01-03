Среда, 3 января 2018

Не меньше 30 гражданских лиц погибли в сирийском оазисе Восточная Гута от ударов российской авиации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), иные правозащитные источники, а также на местных жителей.

Восточная Гута, непосредственно примыкающая к сирийской столице с востока, – последняя относительно крупная территория в окрестностях Дамаска, контролируемая повстанцами. На поселок Мисраба было сброшено по меньшей мере четыре бомбы; два дома сровняли с землей. По данным SOHR, там убито около 20 и ранено свыше 40 человек. В числе убитых 11 женщин и один ребенок.

В других поселках оазиса в результате налетов погибли еще не меньше 10 мирных жителей.

Кроме того, бомбардировке подвергся город Хараста у западной границы Восточной Гуты. На этой неделе повстанцы захватили там у войск диктатора Башара Асада крупную базу, с которой наносились удары по жилым районам оазиса.

В последние месяцы Асад усилил блокаду Восточной Гуты. В гуманитарных организациях заявляют, что диктатор использует голод как оружие против жителей оазиса.

Российским бомбежкам подвергается и мухафаза Идлиб на северо-западе страны. За последние 20 дней число жертв среди мирного населения там резко возросло. Известно о 50 погибших в результате налетов на жилые районы.

Как сообщил начальник штаба гражданской обороны повстанцев Мустафа аль-Хадж Юсеф, только за две недели российская авиация произвела не меньше шести ковровых бомбардировок городов и поселков Идлиба. Тысячи людей бежали из своих домов.

В среду, рассказали в Сирийском американском медицинском обществе, ударам с воздуха подвергся роддом в городе Мааррет-эн-Нууман. Погибли пять человек. Всего же за четыре дня этот роддом бомбили три раза. В результате учреждение, где каждый день принимали роды в среднем у 30 рожениц, временно прекратило работу.

Ночью был разбомблен жилой дом в деревне Тель-Дукан. Семью из семи человек погребло под обломками.

Территории Идлиба и сопредельные с ними местности мухафазы Хама контролируют преимущественно силы “Тахрир эш-Шам” (ар. “Освобождение Сирии”) – альянса джихадистских группировок и поддерживаемой Западом Свободной сирийской армии. В последнее время войска Асада отвоевывают эти районы у повстанцев.