Четверг, 4 января 2018

Минюст США санкционировал ФБР проведение нового расследования в отношении Фонда Клинтонов. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на ряд анонимных источников.

Следствие ведет отдел ФБР в городе Литл-Рок, штат Арканзас, где зарегистрирован фонд. В декабре прошлого года агентами спецслужбы был допрошен как минимум один свидетель по делу.

Эпизоды дела датируются временем пребывания бывшего кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Спецслужба выясняет, действительно ли чиновница и ее муж, экс-президент страны Билл Клинтон, обещали или оказывали покровительство за вклады в свой фонд. Еще одна задача расследования – установить, были ли какие-либо не облагаемые налогами средства Фонда Клинтонов использованы в личных или политических целях.

На днях появилась информация, что члены Конгресса США от Республиканской партии обвинили ФБР в сокрытии доказательств по другому делу, в котором фигурирует Хиллари Клинтон, – о пересылке ею секретной информации по незащищенной электронной почте. Как утверждалось, доказательства свидетельствуют о виновности бывшего госсекретаря.