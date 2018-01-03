Среда, 3 января 2018

В ауле Автуры Шалинского района Чечни в среду вечером был убит начальник местного отделения полиции Абубакар Устарханов. Об этом тогда же сообщили “Кавказ.Реалии”.

Как уточнялось на сайте МВД по Чечне, Устарханова убили выстрелом в спину, когда он выходил из продуктового магазина. “Кавказский узел” передавал, что затем нападавший скрылся на Toyota Camry убитого.

Личность подозреваемого была установлена фактически сразу же. Им оказался 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов. Он окончил юридический факультет вуза в Чувашии и в прошлом сам был оперативником некоего подразделения чеченского МВД, однако затем, как написало РИА “Новости”, его осудили по статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Согласно фабуле дела, писал “Кавказский узел”, в 2011 году Баймурадов получал от участников вооруженного подполья деньги, на которые покупал для них одежду и снаряжение и хранил покупки в своей квартире.

Утром МВД по Чечне объявило, что Баймурадова блокировали на окраине Автуров и убили – как утверждалось, ответным огнем. Из силовиков, говорилось в сообщении, никто не пострадал.