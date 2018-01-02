Вторник, 2 января 2018

На заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о “ядерной кнопке” Дональд Трамп ответил, что его кнопка больше и она работает. Об этом американский президент написал в твиттере.

“Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что “ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время”. Пожалуйста, кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, проинформируйте его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!”, – отметил Трамп.

Между тем Ким приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает Reuters. В среду северокорейская сторона впервые за несколько лет открыла эту линию связи.

Как сообщает Yonhap, представители двух стран уже провели по этой линии 20-минутные переговоры, обсудив технические проблемы предстоящих контактов.

Во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей, до тех пор пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия. “Мы рассматриваем этот режим как безрассудный, – сказала Хейли. – Мы считаем, что они должны остановить программу ядерного оружия и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия”.

В новогоднем обращении Ким заявил, что в 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. “Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким. По его словам, страна также вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты. “Вся территория США окажется в зоне поражения” в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара, подчеркнул Ким.

При этом Ким объявил КНДР “миролюбивой и ответственной ядерной державой” и призвал к снижению военной напряженности на Корейском полуострове. “Когда дело касается отношений между Севером и Югом, мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку, – сказал северокорейский лидер. – И Север, и Юг должны прилагать усилия”.

Ким также заявил, что он рассмотрит вопрос о направлении делегации на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

“Участие Северной Кореи в зимних играх станет хорошей возможностью продемонстрировать национальную гордость, и мы желаем, чтобы Игры были успешными. Должностные лица двух Корей могут срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность”, – сказал он.

В Южной Корее заявили, что приветствует предложение Кима и готовы к переговорам. В оргкомитете Олимпиады также отметили, что приветствует участие северокорейцев в Играх.

Трамп неоднократно делал резкие заявления в адрес Северной Кореи и лично Кима. 19 сентября президент США заявил на сессии Генассамблеи ООН, что КНДР может быть полностью разрушена, если станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Он призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.