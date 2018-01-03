Среда, 3 января 2018

Республиканцы из профильных комитетов Конгресса США выяснили, что у Федерального бюро расследований были доказательства нарушения законов бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением при передаче секретной информации через ее личный почтовый сервер. Об этом сообщает издание The Hill.

В ряде документов ФБР говорится об “огромных объемах” засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон, обнаружили конгрессмены. При этом в документах отмечалось, что это является доказательством уголовного преступления.

Кроме того, выяснилось, что один из ключевых свидетелей по делу дал ложные показания. В документах ФБР имя этого свидетеля было изменено, однако очевидно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после ее ухода с поста госсекретаря. Сначала свидетель заявил, что не удалял никаких писем, однако позже признал, что удалил архив писем Клинтон с помощью специального программного обеспечения. При этом сотрудники ФБР предоставили ему иммунитет, не выдвинув обвинения в связи с дачей ложных показаний.

Конгрессмены также установили, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с Клинтон всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще около десяти ключевых свидетелей по делу. Отмечается, что решения по делу принимались “небольшой группой в Вашингтоне”, хотя обычно это относится к компетенции следователей на местах. Это в декабре подтвердил заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

“Клинтон безусловно получила выгоду от действий людей, которые хотели избавить ее от ответственности”, – заявил конгрессмен Мэтт Гейтс.

Скандал в связи с электронной перепиской Клинтон разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она, занимая пост госсекретаря, в нарушение установленных требований вела секретную служебную переписку с личного аккаунта электронной почты.

В июле 2016 года расследование было прекращено без предъявления иска. Занимаывший тогда должность директора ФБР Джеймс Коми заявил, что Клинтон “небрежно относилась” к уровню секретности документов, проходивших через ее личный сервер, но при этом не совершила ничего противозаконного. Тогда же Клинтон обвинила российские спецслужбы в хакерских атаках на компьютерную сеть Национального комитета своей партии.

В конце октября 2016 Коми направил в Конгресс письмо, в котором уведомил о возобновлении расследования в отношении Клинтон. Он отметил, что были обнаружены новые улики – электронные письма из компьютера Энтони Уинера, мужа помощницы Клинтон.

7 ноября, за день до голосования на президентских выборах, Коми сообщил, что новое расследование также не дает оснований обвинять Клинтон.

Потерпев поражение, Клинтон заявила, что этому способствовали действия ФБР. Возобновление расследования успело причинить ей политический ущерб. Соперник Клинтон на выборах Дональд Трамп воспользовался информацией директора ФБР, чтобы атаковать конкурента.