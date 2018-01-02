Вторник, 2 января 2018

В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны. Крушение произошло 31 декабря.

“При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли, – заявили в Минобороны. – Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было”.

Борттехник вертолета получил травмы,сообщили в военном ведомств. Его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.

Как установила Conflict Intelligence Team, которая отслеживает российские потери в Сирии, в результате крушения вертолета погибли майор Артем Кулиш и член экипажа по фамилии Матвеев. По данным CIT, перед падением вертолет, сопровождавший колонну, задел провода.

11 декабря базу Хмеймим посетил Владимир Путин. Там он объявил, что победа над исламистами “в целом” достигнута и теперь “значительная часть” российских войск будет выведена из Сирии.

Российская военная операция в Сирии началась в октябре 2015 года. На сегодняшний день официально сообщалось о гибели 43 российских военных за время сирийской кампании. Однако погибших в Сирии россиян может быть значительно больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний. О таких потерях Минобороны не сообщает.