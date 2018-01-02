Вторник, 2 января 2018

В нескольких городах Ирана после шестидневных протестов оппозиции прошли контрдемонстрации в поддержку действующих властей, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны. Демонстранты несли иранские флаги и портреты верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Участники проправительственных акций скандировали “Кровь в наших венах – подарок нашему вождю”, “Мы не оставим нашего лидера в одиночестве” и “Смерть Америке, смерть Израилю”. На их плакатах были призывы “отсечь скрытые руки”, направляющие протесты оппозиции из США, Великобритании и Израиля.

Проправительственные демонстрации прошли на следующий день после выступления аятоллы Хаменеи. Он заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.

Позже в среду Reuters сообщило, что в провинции Исфахан, Лорестан и Хамадан направлены силы “Корпуса стражей исламской революции”. Руководитель департамента юстиции города Боруджерд в Лорестане заявил, что арестован гражданин одной из стран Евросоюза. По словам чиновника, арестованный “был обучен европейскими спецслужбами и возглавлял бунтовщиков”

Во вторник на брифинге в ООН постпред США Никки Хейли заявила, что протесты в Иране возникли стихийно. Она отрицала участие в этом каких-либо внешних сил. “Мы все знаем, что это полная ерунда, – сказала Хейли. – Демонстрации возникли абсолютно спонтанно практически во всех городах Ирана. Это четкая картина того, что после долгого угнетения народ восстал против своих диктаторов”.

По словам Хейли, США намерены в ближайшие дни созвать экстренные сессии по Ирану в Совете безопасности ООН и Совете по правам человека в Женеве. “Мы не должны молчать, – заявила Хейли. – Народ Ирана молит о свободе”.

Протесты в Иране, начавшиеся с недовольства повышением цен на продукты питания, продолжаются с 28 декабря. Они усилились, после того как вечером 30 декабря двое демонстрантов были застрелены в городе Доруд. В их гибели власти обвинили “врагов революции” и “иностранных агентов”.

Протестующие выражают недовольство состоянием экономики страны, действиями властей и участием Ирана в войне в Сирии. Демонстранты требуют отставки аятоллы Хаменеи и президента Хасана Роухани.

В ночь на воскресенье иранские власти начали блокировку мобильного интернета. Высший совет национальной безопасности Ирана полностью заблокировал Telegram, самый популярный мессенжер в стране. Утверждалось, что это решение временное и принято для “поддержания мира и безопасности граждан”.

Сотни участников протестов арестованы. Силовики применяют для разгона демонстраций слезоточивый газ и водометы. По данным на вторник, в ходе протестов погибли более 20 человек. США и ЕС призвали иранские власти обеспечить право демонстрантов на выражение своего мнения.

Во вторник телеканал FoxNews со ссылкой на отчет с совещаний аятоллы Хаменеи с политиками и силовиками сообщил, что иранские власти испытывают “панику” в связи с размахом протестов. “Да поможет нам Бог, это очень сложная ситуация, непохожая на то, что было”, – цитировал документ телеканал. В отчете отмечается, что протест затронул “каждый сектор экономики и угрожает безопасности режима”. Иранские власти при этом считают, что вмешательство армии или сил “Корпуса стражей исламской революции” будет иметь “обратный эффект”.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного несогласия с политикой властей Ирана со времени многотысячных манифестаций в поддержку реформ и против мошенничества на выборах в 2009 году. Согласно заявлениям правоохранительных органов, тогда в акциях протеста погибли по меньшей мере 30 человек. Оппозиционные группы утверждали, что число погибших превысило 70 человек.