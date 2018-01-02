Вторник, 2 января 2018

Политик Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, признавшей законным отказ Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению кандидатом на выборы президента. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя юридической службы ФБК Ивана Жданова.

“Решение обжаловано в апелляционную инстанцию Верховного суда России. По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобе может состояться еще до завершения праздников”, – сказал юрист.

30 декабря судья Верховного суда Николай Романенков объявил законным решение Центризбиркома. В своем иске Навальный указывал, что отказ в его допуске к выборам чиновники обосновали ссылкой на закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, который запрещает осужденным по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях выдвигаться на выборы до погашения судимости. Между тем часть 3 статьи 32 Конституции лишает избирательного права только граждан, находящихся в местах лишения свободы, но не тех, кто отбывает условные сроки. Политик также отмечал, что Россия не выполнила решение ЕСПЧ по делу “Кировлеса”, признавшее условный приговор Навальному неправосудным.

25 декабря, сразу после отказа в регистрации, Навальный призвал к “забастовке избирателей” – бойкоту выборов президента. Два дня спустя он объявил о подготовке всероссийской акции протеста против неконкурентных выборов. Акция запланирована на воскресенье, 28 января. Суть “забастовки избирателей”, пояснил Навальный, состоит в том, чтобы не признавать “переназначение Путина” выборами, бойкотировать их и агитировать за бойкот других граждан, а также организовать наблюдение на участках, чтобы не допустить фальсификации явки. “Окончательно понятно, что Путину и Кремлю нужна только явка”, – заметил политик.

27 декабря Европейская служба внешних связей указала, что недопуск Навального к участию в президентской кампании “ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов”. “Мы рассчитываем, что российские власти обеспечат равные условия политической деятельности для всех субъектов, в том числе и в контексте проведения президентских выборов 18 марта”, – заметили в Евросоюзе.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв Навального к бойкоту выборов “безусловно, подлежит весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству”.