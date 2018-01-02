Вторник, 2 января 2018

В США на 80-м году жизни умер советский диссидент, историк, издатель Валерий Чалидзе. Об этом сообщает журналистка Мария Слоним.

Чалидзе окончил Тбилисский университет по специальности физика. Кандидат наук. Работал начальником отдела НИИ в Тбилиси. Автор нескольких монографий по математике и математической физике.

С 1969 года Чалидзе был редактором самоиздатовского журнала “Общественные проблемы”.

В 1970 году Чалидзе вместе с Андреем Сахаровым и Андреем Твердохлебовым основал Комитет по защите прав человека.

В 1972 года Чалидзе выехал по приглашению в США для чтения лекций и был лишен советского гражданства. Жил в Вермонте.

В США Чалидзе основал издательство Chalidze Publications. Он публиковал материалы из архива Льва Троцкого, выпустил четыре тома документов “Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927 годы”. Кроме того, Чалидзе издал воспоминания Никиты Хрущева и другие книги.

Чалидзе – автор исследований “Права человека и Советский Союз” (1974), “Уголовная Россия” (1978), “Победитель коммунизма: Мысли о Сталине, социализме и России” (1981).