Среда, 3 января 2018

31 декабря боевики некоей исламистской группировки в Сирии обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим. Об этом поздно вечером в среду сообщил “Коммерсант” со ссылкой на два неназванных военно-дипломатических источника. Какое именно формирование провело атаку, в публикации не уточняется.

В результате обстрела уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов.

Число пострадавших российских военных, как утверждается, могло составить больше десятка.

Нынешний инцидент, отмечает издание, – один из самых серьезных за два с лишним года, прошедших со времени открытого вмешательства Москвы в войну в Сирии. Во-первых, говорится в публикации, до сих пор не фиксировалось массового поражения российской техники – как боевые, так и небоевые потери имели единичный характер. Во-вторых, до 31 декабря все атаки как на Хмеймим, так и на военно-морскую базу в Тартусе пресекались системами ПВО – в этот же раз защита не помогла.

В четверг, передает ТАСС, Минобороны России подтвердило факт “внезапного минометного обстрела”, совершенного “мобильной диверсионной группой боевиков” 31 декабря “с наступлением темного времени суток”. В результате атаки, отметило ведомство, погибли двое российских военных.

В то же время Минобороны назвало фэйком сообщение об уничтожении самолетов, заверив, что “российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме”.

Накануне российское военное ведомство сообщило о катастрофе транспортно-боевого вертолета Ми-24, также произошедшей 31-го числа. Причиной случившегося назвали техническую неисправность. Это подтвердила и расследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая уточнила, что перед падением вертолет задел провода ЛЭП.

Ми-24, прикрывавший с воздуха автоколонну, направлялся на аэродром города Хама. Инцидент произошел в 15 километрах от этого аэродрома. Погибли оба пилота – майор Артем Кулиш и некто Матвеев. Бортовой техник был с травмами доставлен на базу Хмеймим.

27 декабря появилась информация, что боевики Исламской партии Туркестана обстреляли Хмеймим ракетами “Град”. Сообщалось о трех выпущенных снарядах, два из которых были сбиты системой ПВО “Панцирь”, а третий упал вдали от базы. После атаки российская авиация начала массированную бомбардировку района Джиср-эш-Шугур в мухафазе Идлиб – основной базы Исламской партии Туркестана, откуда, как утверждалось, и были выпущены ракеты.

11 декабря базу Хмеймим посетил Владимир Путин. Там он объявил, что победа над исламистами в целом достигнута и теперь “значительная часть” российских войск будет выведена из Сирии.