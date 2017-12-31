Воскресенье, 31 декабря 2017

Не менее 10 человек погибли в ходе протестов в Иране в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.

“К сожалению, в нескольких городах было убито в общей сложности около 10 человек” – говорится в заявлении гостелевидения. Другие подробности не приводятся.

Протесты продолжались всю ночь в Тегеране и 50 других городах Ирана. В них участвуют десятки тысяч человек. Протестующие выражают недовольство состоянием экономики страны, действиями властей и участием Ирана в войне в Сирии. Некоторые демонстранты требуют отставки верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи. Демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но силовикам удалось их оттеснить.

В выступлении по государственному телевидению президент Ирана Хасан Роухани призывал к спокойствию. Он сказал, что иранцы имеют право критиковать власти, но одновременно предупредил о репрессиях в отношении протестующих. “Правительство не будет проявлять терпимости к тем, кто наносит ущерб общественной собственности, нарушает общественный порядок и организует беспорядки”, – сказал Рухани.

Сотни участников протестов арестованы. Силовики применяют для разгона демонстраций слезоточивый газ и водометы. Однако Reuters отмечает, что силы безопасности “в значительной степени” проявляют сдержанность.

Протесты в Иране, начавшиеся с недовольства повышением цен на продукты питания, продолжаются с 28 декабря. Они усилились, после того как вечером 30 декабря двое демонстрантов были застрелены в городе Доруд. В их гибели власти обвинили “врагов революции” и “иностранных агентов”.

“Те, кто наносят ущерб общественной безопасности, нарушают правопорядок и создают беспорядки, понесут ответственность за свои действия и заплатят большую цену”, – заявил глава МВД страны.

В ночь на воскресенье иранские власти начали блокировку мобильного интернета. В Тегеране отключены несколько ведущих провайдеров. К вечеру воскресенья Высший совет национальной безопасности Ирана полностью заблокировал Telegram, самый популярный мессенжер в стран Утверждается, что это решение временное и принято для “поддержания мира и безопасности граждан”.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного несогласия с политикой властей Ирана со времени масштабных шествий в поддержку реформ и против мошенничества на выборах в 2009 году.

В 2009 в Иране прошли многотысячные манифестации сторонников Мирхосейна Мусавиа. Демонстрации начались, после того, как победителем на президентских выборах был объявлен его соперник Махмуд Ахмадинежад. Сторонники Мусави, считающегося представителем реформаторского крыла, отказывались признавать официальные итоги голосования и настаивали на победе своего кандидата. Согласно заявлениям правоохранительных органов, в акциях протеста погибли по меньшей мере 30 человек. Оппозиционные группы утверждали, что число погибших превысило 70 человек.