Вторник, 2 января 2018

В ночь на вторник в Иране погибли еще девять человек, сообщает Euronews со ссылкой на государственное телевидение страны. Таким образом, общее число жертв продолжающихся шестой день протестов превысило 20.

Несмотря на то, что власти заблокировали в стране Instagram и Telegram и наложили ограничения на освещение событий в СМИ, в соцсетях появились сообщения о стягивании силовиков к центру Тегерана. Протестующие передвигаются небольшими группами и выкрикивают антиправительственные лозунги. Только в столице за последние три дня задержано около 450 демонстрантов.

Протесты продолжаются и в других городах страны. Демонстранты атакуют полицейские участки. В городе Неджефабаде протестующий из охотничьего ружья застрелил полицейского и ранил еще троих.

Президент Хасан Роухани заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, “недовольных успехом и прогрессом иранского народа”. При этом он отметил, что протесты “должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны”.

Европейский союз надеется, что право на манифестации будет гарантировано в Иране, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини. “Мы связывались с иранскими властями, и мы надеемся, что право на мирную манифестацию и свободу выражения будут гарантировано, как это следует из публичных заявлений президента Роухани”, – написала Рэй в твиттере.

В понедельник президент США Дональд Трамп также решительно заявил о поддержке протестующих. “Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы (договор по иранской атомной проблеме, заключенный администрацией Барака Обамы. – Ред.). Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!”, – написал Трамп.

“Соединенные Штаты Америки не повторят постыдных ошибок нашего прошлого, когда некоторые стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, боровшегося против своего жестокого режима. Нарастающее сопротивление иранского народа дает сейчас надежду и веру всем, кто сражается за свободу и против тирании. Мы не должны и не оставим их в беде”, – заявил вице-президент Майкл Пенс.

Между тем телеканал FoxNews со ссылкой на отчет с совещаний высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи с политиками и силовиками сообщает, что иранские власти испытывают “панику” в связи с размахом протестов. “Да поможет нам Бог, это очень сложная ситуация, непохожая на то, что было”, – цитирует документ телеканал. В отчете отмечается, что протест затронул “каждый сектор экономики и угрожает безопасности режима”. Иранские власти при этом считают, что вмешательство армии или сил “Корпуса стражей исламской революции” будет иметь “обратный эффект”.

Отчет о нескольких совещаниях, прошедших до 31 декабря, телеканалу передал Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическая организация, базирующейся во Франции. В NCRI утверждают, сто получили документ от “высокопоставленных источников” в Тегеране.

Протесты в Иране, начавшиеся с недовольства повышением цен на продукты питания, продолжаются с 28 декабря. Они усилились, после того как вечером 30 декабря двое демонстрантов были застрелены в городе Доруд. В их гибели власти обвинили “врагов революции” и “иностранных агентов”.

Протестующие выражают недовольство состоянием экономики страны, действиями властей и участием Ирана в войне в Сирии. Некоторые демонстранты требуют отставки аятоллы Хаменеи.

В ночь на воскресенье иранские власти начали блокировку мобильного интернета. В Тегеране отключены несколько ведущих провайдеров. К вечеру воскресенья Высший совет национальной безопасности Ирана полностью заблокировал Telegram, самый популярный мессенжер в стране. Утверждается, что это решение временное и принято для “поддержания мира и безопасности граждан”.

В новогоднюю ночь протесты продолжались в Тегеране и 50 других городах Ирана. В них участвовали десятки тысяч человек. Погибли не менее 10 демонстрантов. Демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но силовикам удалось их оттеснить.

В выступлении по государственному телевидению Роухани призывал к спокойствию. Он сказал, что иранцы имеют право критиковать власти, но одновременно предупредил о репрессиях в отношении протестующих. “Правительство не будет проявлять терпимости к тем, кто наносит ущерб общественной собственности, нарушает общественный порядок и организует беспорядки”, – сказал Рухани.

Сотни участников протестов арестованы. Силовики применяют для разгона демонстраций слезоточивый газ и водометы. Однако Reuters отмечает, что силы безопасности “в значительной степени” проявляют сдержанность.

Протесты стали самой крупной демонстрацией общественного несогласия с политикой властей Ирана со времени масштабных шествий в поддержку реформ и против мошенничества на выборах в 2009 году.

В 2009 в Иране прошли многотысячные манифестации сторонников Мирхосейна Мусавиа. Демонстрации начались, после того, как победителем на президентских выборах был объявлен его соперник Махмуд Ахмадинежад. Сторонники Мусави, считающегося представителем реформаторского крыла, отказывались признавать официальные итоги голосования и настаивали на победе своего кандидата. Согласно заявлениям правоохранительных органов, в акциях протеста погибли по меньшей мере 30 человек. Оппозиционные группы утверждали, что число погибших превысило 70 человек.