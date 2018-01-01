Понедельник, 1 января 2018

В ночь на вторник самолеты ВВС Израиля атаковали военный комплекс группировки “Хамас” в южной части сектора Газы. Об этом сообщает “Седьмой канал” со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Авиаудар был нанесен в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в первый день 2018 года. “ЦАХАЛ считает террористическую группировку “Хамас” исключительно ответственной за то, что происходит в секторе Газы”, – сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Вечером в понедельник террористы выпустили ракету из сектора Газы, которая взорвалась на открытой местности в приграничном районе. При этом никто не пострадал, воздушная тревога не объявлялась.

В декабре обстрелы еврейского государства из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва. Поводом стало решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

За декабрь по израильской территории было выпущено около 40 ракет. Одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, еще одна причинила ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города. Пять ракет были перехвачены системой ПВО Израиля. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ порядка 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газы.

6 декабря президент Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля . Он добавил, что администрация США приступает к переводу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Свое решение президент назвал “сильно запоздалым” шагом на пути урегулирования арабо-израильского конфликта. “Хотя у предыдущих президентов это (признание Иерусалима столицей. – Ред.) было одним из существенных предвыборных обещаний, они его не выполнили, – подчеркнул Трамп. – А сейчас я его выполняю”.

Еще в 1995 году Конгресс США принял закон о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама воздерживались от исполнения этого предписания, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке. Основанием становилась присутствующая в законе норма, которая позволяет президенту отсрочивать исполнение документа на полгода. Каждые полгода предшественники Трампа издавали соответствующий указ. В мае Трамп также подписал аналогичный документ.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал признать Иерусалим столицей Израиля. Он заявлял о намерении восстановить близкие отношения с еврейским государством, “разрушенные” в президентство Обамы.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом признать недействительным решение США о переносе израильского посольств страны в Иерусалим. Документ был принят 128 голосами против 9, 35 стран воздержались. “Генеральная Ассамблея подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности”, – говорилось в документе.

Резолюция была принята на десятой чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по вопросу о действиях Израиля на оккупированных палестинских территориях. Сессия, открытая в 1997 году, была возобновлена по просьбе арабских стран после того, как 11 декабря резолюция аналогичного содержания не прошла в Совете Безопасности. Делегация США воспользовалась своим правом вето. Все остальные члены Совбеза проголосовали за документ.