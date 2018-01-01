Понедельник, 1 января 2018

Министерство иностранных дел Украины обратилось в российский МИД с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве. Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы украинского дипломатического ведомства Василий Кирилич, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца”, – сказал Кирилич.

В ночь на вторник о задержании Негоды в Москве сообщило издание УНН со ссылкой на информированный источник. “Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в 2016-2017 годах. В конце 2017-го уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно”, – рассказал источник издания.

Известно несколько случаев похищения украинских граждан российскими спецслужбами. В 2014 году на территории России

похитили лидера УНА-УНСО Карпюка и киевского преподавателя истории Клыха. Обоим вменили участие в первой и второй чеченских войнах. На начальном этапе следствия политзеков жестоко пытали; у Клыха в результате пыток развилось психическое заболевание. В 2016-м Карпюк получил 22 с половиной года с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остатка срока – в колонии строгого режима. Клыху дали 20 лет с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а последующего заключения – также в колонии строгого режима. В дальнейшем к сроку политзеку добавили 1 месяц по обвинению в оскорблении прокурора. Карпюк содержится во Владимирском централе, Клых – в тюрьме в Верхнеуральске, Челябинская область.

В августе в Белоруссии похитили украинского блогера Павла Гриба. Весной Гриб познакомился во “ВКонтакте” с некоей девушкой из России. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле. При этом планировалось, что уже в тот же день блогер вернется в Киев. Однако в Гомеле его схватили и перевезли в Россию. Грибу вменили часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). Согласно фабуле дела, он убеждал свою собеседницу изготовить взрывное устройство, заложить его в школе в Сочи и взорвать на линейке по случаю выпускного 30 июля. 16 декабря суд в Краснодаре в закрытом заседании продлил до 4 марта 2018 года срок ареста украинца.