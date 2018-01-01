Понедельник, 1 января 2018

Конституционный суд Молдавии постановил временно лишить президента Игоря Додона права назначать новых министров, сообщает издание NOI.Md. Эта прерогатива переходит к спикеру парламента Андриану Канду.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

“Отказ президента от исполнения своего конституционного обязательства назначать кандидатов, предложенных премьер-министром, и исполнить решение предыдущего суда, является нарушением. Поэтому президент временно не может выполнять свои конституционные обязательства”, – говорится в постановлении КС.

В конце года Владимир Плахотнюк, глава имеющий парламентское большинство Демпартии Молдавии, предложил заменить ряд членов правительства. По его предложению, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура должен был заменить посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики вместо Октавиана Калмыка был предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Вице-премьером по европейской интеграции должен был стать глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который уже освободил пост вице-спикера парламента. На должность вице-премьера по реинтеграции вместо Георгия Балана была предложена сотрудник МИДЕИ Кристина Лесник.

Додон утвердил предложенные отставки, однако дважды отказался назначить новых членов правительства.

В сентябре 2016 года лидер Партии социалистов Додон победил на президентских выборах в Молдавии. Входе избирательной кампании он выступал за укрепление государственности и нейтралитета Молдавии, а также против объединения с Румынией.

С самого начала президентского срока Додон из-за своей пророссийской позиции вступил в острый конфликт с парламентом и правительством, в которых большинство имеют сторонники евроинтеграции. В октябре КС уже временно отстранял Додона от исполнения президентских обязанностей из-за его отказа назначить министром обороны Евгения Стурзу, предложенного парламентом. В итоге министра назначил Канду.