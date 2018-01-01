Понедельник, 1 января 2018

Председатель карельского “Мемориала” Юрий Дмитриев, против которого сфабриковано дело об изготовлении детской порнографии, находится в Центре имени Сербского на стационарной психэкспертизе. Об этом сообщается в ФБ-группе “Дело Дмитриева”.

Вечером 31 декабря в Центре имени Сербского у активистов приняли для Дмитриеву передачу – сигареты, продукты, икону. На копии описи, которую вернули активистам, политзек написал: “Спасибо! с НГ! получил полностью”.

По данным активиста Даниила Саксонова, Дмитриева перевели из московского СИЗО-2 “Бутырка” в Центр имени Сербского еще 28 декабря. “В Бутырке он был короткое время”, – отметил Саксонов.

Между тем адвокат политзека Виктор Ануфриев о переводе своего подзащитного не сообщал.

28 декабря конвой ФСИН на самолете доставил Дмитриева из Петрозаводска в Москву. На следующий день Ануфриев сообщил, что Дмитриева поместили в СИЗО-2. “Его поселили пока в “Бутырке”, и после праздников он будет в Сербского”, – рассказал адвокат.

27 декабря судья Петрозаводского горсуда Марина Носова постановила отправить Дмитриева на стационарную психэкспертизу. Ходатайство об этом Дмитриева заявила на слушаниях во вторник прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, лично поддерживающая обвинение в процессе. Она сослалась на необходимость установить, не нуждается ли политзек в отправке на принудительное лечение. При этом амбулаторная экспертиза, проводившаяся в ходе следствия, не обнаружила у Дмитриева сексуальных извращений.

На выборе Центра имени Сербского как места проведения экспертизы настоял Ануфриев.

Также судья Носова удовлетворила ходатайство Аскеровой о третьей экспертизе фотографий из дела Дмитриева. В то же время она, как и в сентябре, отказалась направить снимки в столичное агентство интеллектуальной собственности МАИС. Ануфриев добился, чтобы фото также были отправлены в Центр имени Сербского.

Между тем третье ходатайство Аскеровой – о продлении Дмитриеву срока ареста, истекающего 27 января 2018 года, еще на три месяца – Носова отклонила. Таким образом, 28 января политзек должен быть освобожден под подписку о невыезде.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. В окончательной версии обвинения 61-летнему активисту инкриминированы пункт “в” части 2 статьи 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии, а также статьи 135 (развратные действия) и 222 УК (незаконный оборот оружия).

Согласно фабуле дела, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи, а также хранил дома обрез.

В действительности, отмечал адвокат Ануфриев, Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Эти снимки, подчеркивал юрист, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Что же касается обреза, то Дмитриев несколько лет назад отобрал его у детей во дворе. При этом для стрельбы оружие уже не пригодно.

Политзек вину не признает.

Слушания по существу дела стартовали 1 июня. Разбирательство проводится в закрытом режиме. 22 июня в процессе выступил один из ведущих российских сексологов Лев Щеглов. Он дал разгромную оценку экспертизы, проведенной по запросу следствия.

15 сентября судья Носова назначила повторную экспертизу фотографий. По настоянию Ануфриева снимки были направлены в Федеральный департамент независимой судебной экспертизы в Петербурге. Результаты исследования были оглашены 26 декабря. Эксперты однозначно назвали фото из дела непорнографическими. После этого прокурор Аскерова и потребовала провести третье исследование.

Дмитриев – секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО “Академия социально-правовой защиты”.

Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса “Сандармох”. В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры.

Также Дмитриев был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.